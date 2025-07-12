МТС перечислит 3 млрд рублей в бюджет РФ из-за незаконного повышения тарифов

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Арбитражный суд Москвы обязал компанию МТС выплатить в бюджет государства 3 млрд рублей. Такие средства были получены из-за незаконного повышения тарифов в апреле и мае прошлого года, сообщает РИА Новости .

Суд признал законными акты ФАС в отношении оператора мобильной связи. МТС просила признать решение службы недействительным. В частности, речь шла о перечислении в бюджет суммы, полученной из-за нарушения антимонопольного законодательства.

«Отказать в признании ненормативного правового акта недействительным полностью», — говорится в решении суда.

В октябре прошлого года ФАС признала компанию нарушившей закон о защите конкуренции и предписало вернуть полученный доход. Такая мера была применена службой впервые. При этом в компании заявляли, что рост цен экономически обоснован.

Ранее региональные управления ФАС выявили нарушения антимонопольного законодательства в деятельности 20 логистических центров торговой сети «Светофор». Проверка затронула 14 регионов, включая Якутию, Татарстан, Краснодарский и Красноярский края, а также Белгородскую и Воронежскую области.