ФАС возбудил против «Светофора» 21 дело

Проверка затронула 14 регионов, включая Якутию, Татарстан, Краснодарский и Красноярский края, а также Белгородскую и Воронежскую области.

Среди основных претензий — включение в договоры поставки незаконных условий, таких как оплата товара только после его реализации, возложение на поставщиков расходов по утилизации нереализованной продукции и другие. В случае подтверждения нарушений компанию ждут штрафы по КоАП РФ.

Параллельно с ФАС масштабные проверки «Светофора» провел Россельхознадзор. По итогам рейдов выявлено более 2,5 тыс. нарушений, включая продажу просроченных товаров и фальсифицированной молочной продукции.

В Оренбурге суд запретил реализацию сливочного масла и сыра с растительными жирами, а в Брянской области с прилавков изъяли 890 кг испорченных продуктов. Как заявили в ведомстве, наибольшее количество несоответствий обнаружено в молоке (51,4%), мясе (21,49%) и рыбе (20%).

В Госдуме считают, что сеть сознательно строит бизнес на нарушениях, и предлагают ужесточить санкции — вплоть до дисквалификации руководства и блокировки счетов.