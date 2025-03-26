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Россия поднимет вопрос убийства журналистов на заседании СБ ООН по Украине

Россия затронет тему убийства российских журналистов во время атак ВСУ на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, сообщает РИА Новости .

Заседание СБ ООН пройдет в среду, 26 марта.

Оно пройдет на фоне убийств российских журналистов. В постпредстве России при ООН сообщали, что российские дипломаты «обязательно поднимут» этот вопрос в среду.

Также члены СБ ООН обсудят украинскую тематику на фоне недавних переговоров по урегулированию конфликта.

Ранее сообщалось о гибели военкора газеты «Известия» Александра Федорчака, а также оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели. О гибели российских журналистов стало известно 24 марта от редакций, в которых они работали.