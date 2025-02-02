В Италии заявили, что Европа нуждается в поставках газа из России

«Евросоюзу нужен российский газ, и Путин знает это так же хорошо, как и в Брюсселе», — сообщается в публикации.

В материале говорится, что странам Восточной Европы российский газ «нужен как хлеб». При этом возобновить поставки газа сжиженного природного газа из РФ в Евросоюз будет непросто, в том числе из-за подрыва «Северных потоков».

Ранее сообщалос ь, что средняя цена газа в ЕС увеличилась на 6% по итогам января. 1 тыс. кубометров «голубого топлива» теперь стоит почти 577 долларов. Главная причина роста цен — повышенная скорость отбора «голубого топлива» из хранилищ ЕС в связи с холодной зимой. Также стоимость выросла из-за завершения транзита газа из РФ через территорию Украины.