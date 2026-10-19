Истра стала пилотной площадкой цифровой трансформации ЖКХ

Региональный проект Московской области по цифровой трансформации ЖКХ и интеграции датчиков телеметрии в единую систему «ЖКХ-контур» запущен Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области в 2025 году. Истра стала одной из пилотных площадок, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На 54 водозаборных узлах установили датчики и контроллеры, передающие данные в единый центр диспетчеризации: уровень воды, давление и расход в магистралях, состояние насосов, напряжение питания, работу задвижек, качество воды. Система сравнивает значения с нормативами и при отклонении формирует сигнал диспетчеру.

Это позволяет устранять проблему сразу, а не после того, как ее заметил потребитель, своевременно проводить техобслуживание, контролировать потери воды и точечно направлять ремонтные бригады. Экономия электроэнергии за год — 20%, это миллионы рублей. Все события фиксируются автоматически, без бумажных носителей.

Заместитель директора МУП «Истринский Водоканал» Александр Рыльцев подвел итоги за год и объяснил, как обрабатывается информация о работе водозаборных узлов, КНС, очистных сооружений и обращениях жителей. Для жителей польза — меньше внезапных отключений и падений давления, стабильное качество воды.

«Уже 100% датчиков в 6 муниципалитетах мы подключили к системе. Теперь за счет интеграции сигналы с объектов в режиме реального времени видит региональный ЖКХ‑Центр. Все возникающие отклонения от нормы оперативные дежурные фиксируют на онлайн-дашборде и в случае необходимости направляют на устранение бригады еще до того как сбой почувствуют на себе жители. Это начало большой комплексной работы. Вывести все датчики на ВЗУ области в систему рассчитываем до конца 2027 года», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Кроме того, активно внедряют искусственный интеллект. ИИ-помощник на базе водоканала готовит черновики ответов абонентам в чате через 2–3 минуты после обращения. Сотрудник правит и отправляет его или отклоняет. Система работает на сервере предприятия, без сторонних облачных сервисов. Ответы опираются на справочник предприятия: тарифы, сроки передачи показаний и оплаты, порядок поверки и замены счетчиков, договор, контакты отделов.

ИИ-помощник диспетчера в MAX отслеживает сообщения жителей и выделяет жалобы, сразу передавая их диспетчеру. ИИ обрабатывает более 50 обращений за 10 минут.

ИИ помогает и в закупках: заявки поступают электронно, ИИ формирует технические задания с заданными параметрами и находит ГОСТы.

«Это позволяет своевременно и качественно формировать запросы на коммерческие предложения и за 2–3 дня получать ответ, обрабатывать полученные предложения от поставщиков и формировать начальную максимальную цену контрактов, ускоряя закупки по конкурентным ценам», — подчеркнул Рыльцев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.