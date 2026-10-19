Не справился с управлением: грузовик врезался в ограждение на ЮВХ в столице

На внутренней стороне Юго-Восточной хорды (ЮВХ), в районе 1-й Курьяновской улицы, водитель грузовика не справился с управлением и наехал на ограждение, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

На месте аварии уже работают оперативные службы мегаполиса. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших в нем уточняются.

Движение по внутренней стороне трассы затруднено на 2 км. Водителей попросили выбирать пути объезда.

Ранее на Краснодонской улице в столице произошло ДТП с участием мотоцикла, байкер погиб.

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