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Мотоциклист врезался в припаркованное авто и погиб на юго-востоке Москвы

Происшествия

На Краснодонской улице в столице произошло ДТП с участием мотоцикла, байкер погиб, сообщает РЕН ТВ.

Мотоциклист столкнулся с припаркованными автомобилями.

На месте трагедии работают правоохранители.

Ранее в Чите автомобиль вылетел с дороги и перевернулся, один человек погиб.

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