Мотоциклист врезался в припаркованное авто и погиб на юго-востоке Москвы Происшествия сегодня в 10:03

На Краснодонской улице в столице произошло ДТП с участием мотоцикла, байкер погиб, сообщает РЕН ТВ.

Мотоциклист столкнулся с припаркованными автомобилями. На месте трагедии работают правоохранители. Ранее в Чите автомобиль вылетел с дороги и перевернулся, один человек погиб. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.