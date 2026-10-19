В Электростали провели первый Всероссийский конкурс гитаристов
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Сольные исполнители и ансамбли выступили 18 октября в культурном центре имени Н. П. Васильева в Электростали на первом Всероссийском конкурсе «Виват, гитара! Единая гитара», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Конкурс организовал союз организаций атомной отрасли «Атомные города» в рамках информационно-просветительского проекта «Территория культуры Росатома» при поддержке госкорпорации «Росатом».
Участники выступили в четырех жанровых категориях: классическая гитара, бардовская песня, кавер-версии и авторские аранжировки.
По итогам оценки жюри Максим Ермаков стал лауреатом I степени, Мария Молотовщикова — лауреатом II степени, Степан Шубин — лауреатом III степени.
Максим Ермаков представит Электросталь на финальном этапе конкурса, который пройдет 22 ноября в Москве.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.
«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.