Китайское издание Sohu: Путин предпочитает простую еду и небольшие порции

Журналисты китайского издания Sohu обратили внимание на рацион президента РФ Владимира Путина. По их оценке, глава страны ест простые блюда и сдержан в количестве пищи, сообщает АБН24 .

Авторы Sohu предположили, что питание помогает российскому лидеру поддерживать активность и хорошую физическую форму. Свои выводы о его предпочтениях они сделали на основе комментариев кремлевских поваров и окружения президента, которые появляются в СМИ.

«Рацион Путина по китайским меркам очень пресный. На завтрак он ест кашу и яйца, на обед рыбу или мясо, а на ужин и вовсе может ограничиться стаканом кефира», — сообщили китайские журналисты.

Sohu противопоставило эти привычки любви американских президентов к гамбургерам, сладкой газировке и картофелю. По словам авторов статьи, Путин, в отличие от многих западных лидеров, не замечен за употреблением фастфуда.

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