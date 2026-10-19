Психотерапевт связал усталость от общения с выгоранием

Психотерапевт Алексей Вилков рассказал, что нежелание общаться и раздражительность при контактах могут указывать на истощение нервной системы, сообщает RT .

По словам Вилкова, такое состояние обычно связано с эмоциональным выгоранием на фоне длительного стресса. Особенно это касается людей, чья работа требует постоянного общения. Постепенно возникает неврастения — истощение нервной системы. Сил на контакты с коллегами, окружающими и близкими становится меньше.

Другой причиной усталости может стать поведение собеседника, который проявляет негативные эмоции и напряжение из-за характера или эмоционального состояния.

«Это передается человеку-собеседнику, особенно если, опять же, он находится в стрессе. Тем самым он быстрее выгорает и испытывает усталость», — отметил Вилков.

Эксперт пояснил, что поводом обратиться к специалисту может стать сочетание усталости от общения с подавленностью, нехваткой сил на работу и быт, частой сменой настроения, тревогой, ухудшением памяти или нарушением сна.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.