Умер телеведущий и журналист Михаил Пономарев

19 октября стало известно о смерти российского телеведущего и журналиста Михаила Пономарева. Он вел программы «Вести» на РТР и «Новости» на ТВ-6.

«Наши соболезнования семье и близким!» — сообщила трагическую новость Национальная ассоциация телерадиовещателей в Telegram-канале.

Дочь телеведущего в беседе с ТАСС сообщила, что причиной смерти отца стал инфаркт. Ему было 57 лет.

Пономарев родился в Москве 18 июля 1969 года. В «Вестях» он работал почти с момента создания программы. Именно он подготовил сюжет для первого выпуска, а потом стал главным редактором.

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