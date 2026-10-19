Суд отложил на ноябрь кассацию Euroclear по иску Сбербанка

Арбитражный суд Московского округа перенес на 23 ноября рассмотрение кассационной жалобы бельгийского Euroclear Bank на требование взыскать с организации около 105 млн долларов в пользу Сбербанка, сообщает РИА Новости .

Истец требует взыскать убытки, связанные с заблокированным из-за антироссийских санкций доходом по производным финансовым инструментам. Эти инструменты принадлежат истцу и хранятся на счетах двух российских депозитариев в Euroclear Bank: АО «Санкт-Петербургский расчетно-депозитарный центр» и АО НКО «Национальный расчетный депозитарий» (НРД).

Речь идет о варрантах от эмитентов Citi и Natixis, а также нотах, привязанных к стоимости базовых активов эмитента UBS AG и к акциям эмитента Societe Generale. Юрист истца в суде первой инстанции отметил, что еще до включения Сбербанка и депозитариев в санкционные списки ответчик заблокировал выплаты доходов по этим инструментам.

При этом ответчик утверждает, что Euroclear действовал в соответствии с европейским законодательством, которое запрещает операции с лицами, находящимися под контролем государства или включенными в санкционный список. Кроме того, было указано, что истец должен получить доход через альтернативный механизм, предусмотренный президентским указом № 665.

В 2022 году страны ЕС ввели санкции против Национального расчетного депозитария. Из-за этого денежные средства и ценные бумаги российских клиентов оказались заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Под блокировку также попали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.

Многие российские банки, компании и частные лица подали иски в российские суды против бельгийского Euroclear Bank и люксембургского Clearstream Banking, требуя вернуть замороженные активы.

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