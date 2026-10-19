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Мужчина с канцелярским ножом напал на пассажира метро Москвы

Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

В переходе станции «Электрозаводская» столичного метро мужчина с канцелярским ножом напал на пассажира, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

Злоумышленник грубо нарушил общественный порядок, из хулиганских побуждений он напал на 31-летнего пассажира. Агрессор нанес ему несколько ударов кулаком по голове и ударил канцелярским ножом. Нападавший с места преступления скрылся, но его личность установили.

Пострадавшему оказана медпомощь.

Мужчине предъявили обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство) и избрали меру пресечения в виде ареста.

Привлечение агрессора к уголовной ответственности находится на контроле в прокуратуре Московского метрополитена.

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