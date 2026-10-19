Выбросила регистратор охранника: визажистка поплатилась за хулиганство в метро

Конфликт с сотрудником охраны правительства Москвы случился на станции «Водный стадион».

Причина ссоры не сообщается, однако во время нее женщина сорвала с формы охранника видеорегистратор и выбросила его в урну. За такое поведение хулиганке пришлось ответить перед судом.

На заседании она признала свою вину. Визажистке назначили штраф за мелкое хулиганство.

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