История на 160 млн: олигарх Бакуров отсудил деньги у светской львицы Бабуровой

Светская львица Наталья Бабурова заняла у олигарха Евгения Бакурова миллионы, а возвращать не торопилась. Мужчина обратился в суд, который встал на его сторону, сообщает РЕН ТВ .

Предприниматель познакомился с Бабуровой в одном из столичных люксовых комплексов. Женщина рассказала о своей дружбе с Яной Рудковской и Андреем Малаховым и об участии в светских мероприятиях.

Вскоре новая знакомая начала просить у Бакурова крупные суммы денег. Поводы были разные — погашение семейных долгов, оплат поездок, бизнес-проекты и совместный отдых. Также дама убедила олигарха вложиться в ее стартап. Для этого Евгений взял кредит в размере 160 млн рублей.

Когда пришло время отдавать долги, Бабурова заявила, что на ее счетах денег нет. Светская львица утверждала, что ее активы в размере 500 млн рублей якобы находятся на депозите в казино, но вывести их нельзя.

Бакуров признал, что передавал деньги добровольно, но большинство займов были оформлены документально. Он обратился в суд в Петербурге, тот обязал Бабурову выплатить предпринимателю миллионы. Дело передано приставам.

При этом Наталья ранее заявляла, что Бакуров сам якобы настаивал на помощи с финансами, чтобы ее заполучить, но она «не спала с ним из-за аскезы».

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.