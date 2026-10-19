«Люблю тебя»: 18-летняя дочь Алсу публично обратилась к отцу в соцсетях
Фото - © @mikellaabramova
Восемнадцатилетняя дочь певицы Алсу публично обратилась к отцу, опубликовав в социальных сетях редкое фото с родителем.
На снимке видно, как маленькая Микелла Абрамова рассказывает что-то отцу, который с улыбкой и умилением смотрит на дочь.
«С Днем отца! Люблю тебя», — подписала кадр 18-летняя звездная наследница.
Микелла живет в Соединенных Штатах. В прошлом году она закончила престижную американскую школу, а затем поступила в государственный исследовательский университет штата Огайо на экономическое направление.
При этом девушка продолжает развивать вокальные навыки — ее выступление Алсу недавно показала в соцсетях.
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