«Люблю тебя»: 18-летняя дочь Алсу публично обратилась к отцу в соцсетях

Восемнадцатилетняя дочь певицы Алсу публично обратилась к отцу, опубликовав в социальных сетях редкое фото с родителем.

На снимке видно, как маленькая Микелла Абрамова рассказывает что-то отцу, который с улыбкой и умилением смотрит на дочь.

«С Днем отца! Люблю тебя», — подписала кадр 18-летняя звездная наследница.

Микелла живет в Соединенных Штатах. В прошлом году она закончила престижную американскую школу, а затем поступила в государственный исследовательский университет штата Огайо на экономическое направление.

При этом девушка продолжает развивать вокальные навыки — ее выступление Алсу недавно показала в соцсетях.

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