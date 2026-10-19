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Грибник подорвался на мине в Брянской области

Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

64-летний мужчина пострадал при подрыве на мине вблизи села Стайки Навлинского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

Мужчина отправился в лесополосу за грибами. В процессе тихой охоты он подорвался на минном устройстве. Пострадавшего доставили в больницу с многочисленными травмами.

Губернатор призвал жителей отказаться от походов в лес в районах, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции, и там, где действуют официальные ограничения на посещение лесов.

В случае обнаружения предмета, похожего на боеприпас, нельзя приближаться к нему, трогать или пытаться переместить. Любая подобная попытка может привести к трагическим последствиям.

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