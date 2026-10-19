Рюкзак зацепился за поезд: школьнице оторвало пальцы на ж/д в Петербурге

Девочка-подросток получила тяжелые травмы, оказавшись слишком близко к железнодорожным путям в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Педиатрического университета.

ЧП произошло в прошедшие выходные в районе станции метро «Обухово» в Невском районе. Рюкзак девочки зацепился за проезжающий поезд.

Пострадавшую экстренно доставили в клинику Педиатрического университета. Врачи диагностировали у нее два открытых перелома ноги, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга и ушибы. Помимо этого, подросток потеряла четыре пальца на ноге. После операции пациентку перевели в отделение реанимации.

«Мы внимательно следим за заживлением ран, полученных в результате несчастного случая на железной дороге, возможно, в дальнейшем ребенку потребуются дополнительные хирургические манипуляции», — прокомментировал заведующий микрохирургическим отделением клиники Педиатрического университета Юрий Махин.

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