USD
Доллар США
82,85
-0.92 %
EUR
Евро
93,23
-0.52 %
CNY
Китайский Юань
12,39
-0.87 %
GBP
Фунт стерлингов
110,63
-0.17 %

Комендантский час вводится на площади Республики в Париже из-за протестов

Общество

Власти ввели комендантский час на площади Республики, которая находится на пересечении III, X и XI округов Парижа из-за массовых беспорядков, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на депутатов столичного городского совета.

Также комендантский час ввели на ряде улиц в квартале Ле-Аль (исторический I округ).

Временные ограничения будут действовать с 22:00 понедельника до 06:00 вторника (23:00-07:00 по московскому времени) и будет распространяться на всех граждан.

Протесты вспыхнули 21 сентября, когда старшеклассники в пригороде Парижа вышли на улицы из-за нехватки учителей и плохого состояния школ. Вскоре к ним присоединились студенты, профсоюзы и фермеры, недовольные ростом цен и сокращением рабочих мест. В минувшие выходные акции протеста охватили города по всей стране. Как школьный протест перерос во всеобщий бунт против дороговизны, читайте в материале РИАМО.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.