Комендантский час вводится на площади Республики в Париже из-за протестов

Власти ввели комендантский час на площади Республики, которая находится на пересечении III, X и XI округов Парижа из-за массовых беспорядков, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на депутатов столичного городского совета.

Также комендантский час ввели на ряде улиц в квартале Ле-Аль (исторический I округ).

Временные ограничения будут действовать с 22:00 понедельника до 06:00 вторника (23:00-07:00 по московскому времени) и будет распространяться на всех граждан.

Протесты вспыхнули 21 сентября, когда старшеклассники в пригороде Парижа вышли на улицы из-за нехватки учителей и плохого состояния школ. Вскоре к ним присоединились студенты, профсоюзы и фермеры, недовольные ростом цен и сокращением рабочих мест. В минувшие выходные акции протеста охватили города по всей стране. Как школьный протест перерос во всеобщий бунт против дороговизны, читайте в материале РИАМО.

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