Бывшая девушка Джастина Бибера умерла на 35-м году жизни

Австралийская модель и дизайнер купальников Сахара Рэй скончалась в возрасте 34 лет. Девушка обрела широкую известность благодаря отношениям с Джастином Бибером, сообщает «СтарХит» .

Сахара умерла в больнице, рядом с ней были близкие. Семья не разглашает причину смерти. Модель страдала синдромом Гийена-Барре — редким неврологическим заболеванием. После серьезной автомобильной аварии, когда ее сбил пьяный водитель, она частично оказалась парализована.

Роман Сахары с популярным певцом случился в 2016 году. Пара провела отпуск на Гавайях, где их застали папарацци. После расставания с Джастином Бибером за личной жизнью Сахары перестали следить, она больше не афишировала свои отношения.

В январе этого года Сахара впервые стала мамой. У нее родилась дочь, которую она назвала Сноу. Отец девочки неизвестен.

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