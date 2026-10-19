Вандалы разгромили кладбище советских воинов в Польше

В Варшаве вандалы устроили погром на территории Мемориального кладбища советских воинов, которое находится на улицах Жвирки и Вигуры, сообщает посольство России в Польше.

Акт вандализма был выявлен 18 октября. На двух братских могилах разбиты памятные доски с именами погибших воинов Красной Армии. На кладбище захоронены останки советских солдат, погибших при освобождении Польши с августа 1944 по январь 1945 года.

Посольство напомнило о соглашении 1994 года между правительством РФ и правительством Польши, по которому стороны обязаны содержать места памяти в надлежащем порядке. В связи с инцидентом дипмиссия выразила решительный протест польским властям, потребовала устранить последствия, найти и наказать виновных и не допускать подобного впредь.

Обращения направлены в Минкультуры и МИД Польши, а также Мазовецкому воеводе.

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