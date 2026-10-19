В Подмосковье оценили более 4,2 млн земельных участков

Кадастровую оценку более 4,2 млн земельных участков провели в Московской области в 2026 году. Собственники могут подать замечания к проекту отчета до 5 ноября, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Комитет Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии обсудил кадастровую оценку на расширенном заседании. Его председатель Владимир Шапкин сообщил, что в 2027 году оценят здания, помещения, сооружения, объекты незавершенного строительства и машино-места.

Проект отчета доступен на сайте, предварительные результаты — через бот в МАКС. До 5 ноября 2026 года можно уточнить местоположение, фактическое использование участка, попадание в зоны с особыми условиями и другие сведения. Учтут данные, подтвержденные муниципалитетами или внесенные в ЕГРН. Перед обращением рекомендуется сверить сведения реестра с фактическими параметрами.

Замечания принимают через портал госуслуг, ФГИС «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» или по адресу cko_gko2026@mosreg.ru — электронным документом с усиленной электронной подписью.

Минмособлимущество должно утвердить результаты до 1 декабря 2026 года. Новая стоимость начнет действовать 1 января 2027 года, платежки с земельным налогом за 2027 год придут в 2028-м. После утверждения отчета пересмотреть стоимость без суда можно через комиссию по спорам по статье 22 закона № 237-ФЗ.

Очередную оценку проводят через четыре года после предыдущей по соответствующим видам недвижимости. Методические указания утверждены приказом Росреестра от 4 августа 2021 года № П/0336.

Вычет «6 соток» уменьшает налоговую базу на кадастровую стоимость 600 кв. м: участок до этой площади не облагается налогом, при большей площади облагается только превышение. Вычет предоставляют без заявления пенсионерам, предпенсионерам, многодетным родителям, инвалидам I и II групп.

С 1 января 2026 года вычет расширен на родителей с детьми до 23 лет, обучающимися очно. Добавлены участники СВО, ветераны боевых действий, добровольцы, служащие Росгвардии и члены их семей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.