Погибших в страшном ДТП с грузовиком в Серебряных Прудах подруг похоронили

В Подмосковье в понедельник похоронили трех девочек-подруг, которые погибли в страшном ДТП с грузовиком, сообщает Msk1.RU .

Авария произошла в ночь на 17 октября на 67-м км дороги Кашира — Кимовск — Узловая. Большегруз при выезде со второстепенной на главную не пропустил «ВАЗ-2114» и столкнулся с легковушкой. За рулем автомобиля был 19-летний парень, а в салоне три пассажирки 19,16 и 15 лет.

В результате столкновения девочки погибли на месте, молодой человек получил серьезные травмы. Выяснилось, что водитель «ВАЗ-2114» совсем недавно получил права.

Водителя грузовика задержали. В отношении виновника ДТП возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы.

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