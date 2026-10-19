Более 2,1 тыс жителей Подмосковья прошли бесплатное профобучение

Жители Московской области с начала 2026 года прошли бесплатное профессиональное обучение — новую профессию или квалификацию получили свыше 2,1 тыс. человек, включая 45 участников СВО, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что популярнее всего обучение на специалистов по информационным системам, программированию, искусственному интеллекту, информационной безопасности и системному анализу.

Перечень нацпроекта «Кадры» включает 213 профессий, из них 54 добавлены в 2026 году. Еще 27 доступны только участникам СВО, в том числе бухгалтер, веб-разработчик и разработчик мультимедийных приложений. Региональный перечень центра занятости содержит 104 позиции. В этом году добавлены 17, включая водителя категории «В» с ручным управлением, оператора автоматизированных складов, монтажника вентиляции и кондиционирования, электромеханика по лифтам. Формы обучения — очная, очно-заочная, с дистанционными технологиями, в зависимости от программы.

Для участия в нацпроекте нужно войти на портал «Работа в России» через Госуслуги, выбрать регион, программу и организацию, подать заявление и пройти профориентацию. В течение трех рабочих дней необходимо подтвердить категорию участника в Кадровом центре, представить документы, согласовать программу, затем заключить договор с учебной организацией и работодателем или центром.

Безработным обучение назначают в индивидуальном плане занятости при учете в Кадровом центре Подмосковья. Заявление подают на «Работе в России» после профориентации. Граждане от 50 лет могут получить социальный сертификат на региональном портале госуслуг, выбрать организацию и заключить договор. После получения квалификации центр поможет с трудоустройством.

По постановлению правительства РФ от 07.03.2025 № 291 участвовать могут граждане от 50 лет и предпенсионеры, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, неработающие женщины с детьми до семи лет включительно, инвалиды, ищущие работу и безработные, ветераны СВО, участники боевых действий в формированиях ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года, семьи погибших участников СВО, а также отдельные категории молодежи до 35 лет включительно.

По нацпроекту «Кадры» в кадровых центрах «Работа России» есть предложения для самых разных специалистов. Там помогут выбрать профессию, подготовиться к собеседованию и найти подходящую вакансию. Россиянам доступно бесплатное переобучение по востребованным специальностям, в том числе цифровым.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье стартует региональный этап программы «Время героев», она будет проводиться по 4 направлениям: «Гражданский активист», «Управленец», «Профильный специалист» и «Предприниматель».

«Запускаем региональный этап программы «Время героев». Вы знаете, что такая программа существует на региональном уровне, соответственно мы реализуем ее по 4 направлениям в Московской области», — заявил губернатор.