В материале РИАМО — о том, что творится во Франции в последние дни.

В субботу, 17 октября, Франция пережила одни из самых жестоких беспорядков за последние десятилетия. На улицы вышли сотни тысяч человек: министр внутренних дел Лоран Нуньес называет цифру в 550 тысяч, профсоюз CGT говорит о 800 тысячах. По данным СМИ, число протестующих превысило пик «желтых жилетов» 2018 года, но осталось ниже уровня протестов 2023 года против пенсионной реформы. Большинство шествий были мирными, но на их фоне радикальные группы устроили погромы. В Лиможе подожгли ратушу, и шпиль здания рухнул. В Лионе загорелся туристический офис, а в Париже грабили бутики и жгли машины.

С чего начались протесты во Франции в октябре 2026 года

Фото - © Ирина Аринина / Фотобанк Лори

Нынешний кризис во Франции начался не с цен. В середине сентября старшеклассники из рабочих пригородов Парижа стали блокировать школы из-за нехватки учителей, переполненных классов и обветшавших зданий. Недовольство переросло в движение против неравенства и падения уровня жизни, а протест быстро разошелся по стране.

Параллельно нарастала дороговизна жизни. Из-за блокады Ормузского пролива во время войны с Ираном дизельное топливо во Франции подорожало выше 2,37 евро за литр, то есть почти до рекорда. Выросли цены на энергию и продукты. В соцсетях 17 октября объявили днем возвращения «желтых жилетов» (это движение 2018 года тоже началось с протеста против топливных налогов, — прим.ред.). В этот день две волны недовольства — состоянием школ и ростом цен — слились в одну.

Кто протестует во Франции и чего требуют участники акций

Фото - © Кирилл Черезов / Фотобанк Лори

Состав участников беспорядков во Франции очень пестрый. Вышли бывшие «желтые жилеты», школьники и студенты, климатические активисты, фермеры, учителя и родители. Движение поддержали левые политики: лидер «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон и глава компартии Фабьен Рюссель.

Требования у групп разные. Профсоюз CGT добивается повышения зарплат и пенсий, снижения цен и защиты общественных услуг. Школьники хотят больше учителей, нормальных условий в классах и прекращения полицейского насилия. «Желтые жилеты» и фермеры требуют сдерживания цен на топливо и энергию. Как рассказала Reuters 19-летняя участница парижской акции Лола, люди выходят из-за дорогой жизни, высоких цен на топливо и того, что школьников жестоко разгоняют.

В каких городах Франции проходят протесты и беспорядки

Фото - © Кирилл Черезов / Фотобанк Лори

Акции прошли в десятках городов. Нуньес отмечал насилие со стороны людей в масках в Париже, Марселе, Ренне, Тулузе и Анже. Крупный марш прошел в Лионе (около 20 тысяч человек), акции были также в Нанте и Лилле.

Самый громкий эпизод произошел в Лиможе, в Центральной Франции. Около двух тысяч человек собрались днем в районе Кассо. По данным префектуры, среди них было более 500 человек, сознательно провоцировавших столкновения со стражами порядка. Они забрасывали полицию различными предметами, которые попадались под руку, потом перекрыли трассу А20 и двинулись в центр. Около 18:00 протестующие ворвались в здание ратуши и подожгли его. Префектура сообщила, что ратуша, памятник архитектуры, в значительной степени разрушена. Ее построили в 1879–1883 годах. Мэр Гийом Герен назвал насилие недопустимым: право на протест, по его словам, не оправдывает уничтожение общественной собственности.

В Марселе протестующие прорвались в мэрию и исписали здание граффити. Мэр Бенуа Пайан говорил об ограниченных повреждениях в холле.

Оценки разрушений и информация о пострадавших

Фото - © Иван Рябоконь / Фотобанк Лори

Общей оценки ущерба пока нет, известно следующее:

Лимож : сильно пострадала ратуша, обрушился шпиль, уничтожены четыре полицейские машины, разграблены магазины на улице Жана Жореса, четверо полицейских серьезно ранены.

Париж: погромщики пытались прорваться в универмаг Galeries Lafayette, разбили банки, разгромили магазин Lacoste и ограбили салон связи SFR, на площади Республики горели автомобили.

Лион: загорелся туристический офис.

Марсель: повреждены магазины и здание муниципальной полиции.

Пострадали и люди. Премьер-министр заявил, что за день ранения получили более 150 полицейских. По данным властей, с начала всего движения в сентябре травмы получили 761 полицейский и жандарм. Есть и тяжело раненные подростки: 15-летний школьник лишился руки из-за светошумовой гранаты, 16-летний частично ослеп от резиновой пули, а 14-летний получил перелом челюсти от гранаты со слезоточивым газом. Полицейский надзорный орган расследует не менее двух десятков жалоб на насилие.

Для сравнения: по данным «АиФ», протесты «желтых жилетов» 2018–2019 годов обошлись Франции примерно в 2,5 миллиарда евро. Они задели около пяти тысяч предприятий.

Как власти Франции реагируют на массовые протесты

Фото - © РИА Новости

Власти заняли жесткую позицию. Премьер Себастьен Лекорню заявил, что правительство не даст себя запугать. Он возложил вину на «ультралевых» и криминал, а беспорядки назвал «разминкой» перед президентскими выборами. По его словам, задержаны около 1 200 человек. Президент Эммануэль Макрон пообещал найти и наказать поджигателей.

Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова раскритиковала Макрона за обещание наказать погромщиков. По ее мнению, Франция применяет разные мерки к беспорядкам у себя и в других странах. «То есть когда громят французы Париж — это требует непримиримого осуждения и жестких мер, а когда в других странах митингующие громят города, то нужно за этим молча наблюдать, перечитывая про себя гневные пресс-релизы Елисейского дворца о недопустимости подавления протестов. Нет уж», — написала представитель МИД в Telegram. Она подчеркнула, что нужны единые стандарты, а не «бесконечное западное шулерство с правочеловеческой проблематикой и вмешательством во внутренние дела суверенных стран».

В то же время французское правительство пытается снизить градус агрессии. Глава французского МВД Нуньес приостановил применение одного из типов светошумовых гранат против молодых демонстрантов. Министр образования Эдуар Жеффре объявил, что в школы с нехваткой педагогов направят 3 000 замещающих учителей. Профсоюзы назвали это временной мерой.

Власти и правая оппозиция обвиняют Жана-Люка Меланшона и его партию «Непокоренная Франция» в использовании школьников в политических целях. Меланшон это отрицает: партия, по его словам, поддерживает протесты, но не организует их.

Давление растет и по финансовой линии: усилия по сокращению госдолга не успокоили инвесторов, и стоимость заимствований Франции достигла максимума более чем за два десятилетия. Правительство меньшинства с трудом собирает голоса за бюджет на 2027 год.

Тем временем Дональд Трамп написал в соцсетях, что «Франция горит», и призвал закрыть границы из-за миграционного кризиса. При этом французские власти и полиция отвергают связь беспорядков с мигрантами, возлагая вину на радикальных левых активистов и мародеров, примкнувших к протестам.

Что эксперты говорят о причинах протестов и будущем Франции

Фото - © Иван Рябоконь / Фотобанк Лори

Паоло Ступпия, профессор социологии и политики парижского Sciences Po, проводит параллели с майскими событиями 1968 года. По его словам, для движения новым стало то, что в блокадах участвуют и ученики частных школ. Уровень полицейского насилия он называет беспрецедентным со времен 1968 года. Ступпия предупреждает, что движение могут ослабить предстоящие каникулы: после двух недель перерыва его трудно запустить заново.

Валери Бекке, социолог Университета Сержи-Париж, считает, что именно полицейское насилие втянуло в протесты взрослых: профсоюзы и родителей. Школьные проблемы, по ее словам, отражают более глубокую злость из-за растущего неравенства. Она полагает, что общество находится в критической точке. Часть взрослого населения при этом относится к протестам с пренебрежением.

Оливье Эртшайд, преподаватель информации и коммуникации Университета Нанта, подчеркивает роль соцсетей. Они помогают молодежи быстро организовываться и документировать происходящее, но сами по себе движение не создают. Разные поводы для недовольства, по его словам, могут слиться в одно движение, но возможно и то, что студенческий протест угаснет.

Жан-Реми Жирар, председатель профсоюза SNALC, говорит о давнем кризисе школы: французские классы одни из самых переполненных в Европе.

Не только Франция: в каких еще странах Европы проходят протесты из-за роста цен

Фото - © РИА Новости

Волнения вышли за пределы Франции. По сообщению СМИ, в тот же день в итальянском Милане марш против высокой стоимости жизни перерос в беспорядки, и полиция слезоточивым газом разогнала бунтующих на площади у кафедрального собора. В Болонье после того, как акция стала насильственной, полиция применила водометы и задержала семерых человек. Протесты прошли и в Бельгии, где молодежь выступает против роста цен на образование, и в Португалии: там десятки тысяч людей вышли в Лиссабоне из-за жилья, которое с 2017 года подорожало вдвое. Волнения продолжаются и в Албании, но по другим причинам.

Что будет дальше, неясно. Одни наблюдатели допускают, что Франция идет к масштабному социальному кризису, другие ждут, что накал спадет.