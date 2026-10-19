В Одинцовском округе задержали подозреваемого в краже украшений из хостела

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в хостеле в рабочем поселке Новоивановское Одинцовского округа мужчину, подозреваемого в краже украшений стоимостью около 250 тыс. рублей у постояльца, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Сигнал «Тревога» поступил на пульт централизованного наблюдения с охраняемого хостела на Западной улице в рабочем поселке Новоивановское. Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области выяснили, что в жилом блоке на несколько постояльцев пропали ценности.

По предварительным данным, ночью мужчина воспользовался отсутствием соседей по комнате и похитил ювелирные украшения одного из жильцов общей стоимостью около 250 тыс. рублей. Он перепрятал похищенное и вернулся в номер, где его задержали росгвардейцы.

Подозреваемым оказался 26-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.