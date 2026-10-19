В Дмитрове модернизируют производство материалов для загородных домов

Компания «Деке Экстружн» получила льготный заем в размере 75 млн рублей на модернизацию производства в Дмитрове. Общие инвестиции в проект составят почти 188 млн рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Подмосковный фонд развития промышленности предоставил ООО «Деке Экстружн» заем под 3% годовых на пять лет. Средства направят на модернизацию производства водосточных систем и фасадных панелей, а также расширение сырьевых хранилищ.

«Общие инвестиции в проект, также предполагающий закупку оборудования, его монтаж, наладку и подготовку к серийному производству, составляют почти 188 млн рублей, и порядка 40% от этой суммы будут предоставлены в формате льготного займа», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Деке Экстружн» работает на рынке более 20 лет и выпускает около 100 видов продукции. Завод в Дмитрове производит сайдинг, фасадные панели и водостоки. Его мощности позволяют ежегодно выпускать 10 млн м² сайдинга, 5 млн пог. м водосточных систем, 3 млн м² фасадных панелей и 12 млн м² гибкой черепицы. Площадь производственных и складских помещений комплекса превышает 20 тыс. м², на предприятии работают более 500 человек.

Группа компаний «ДЕКЕ» выпускает материалы для внешней и внутренней отделки загородных домов: виниловый сайдинг, полимерные фасадные панели, водосточные системы из ПВХ, чердачные лестницы, гибкую битумную черепицу и каменно-полимерные напольные покрытия.

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.