Мужчина открыл огонь в здании ТЦК в Киеве

В помещении ТЦК в Печерском районе Киева произошла стрельба, сообщает пресс-служба местной полиции.

По предварительной информации, огонь открыл мужчина, «доставленный за нарушение закона о мобилизации». Он задержан.

Стрелок успел ранить трех полицейских и трех военных. Пострадавшие госпитализированы.

В здании ТЦК работает следственно-оперативная группа.

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