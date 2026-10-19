Двое россиян угодили в массовое ДТП с фурой в Турции

Двое граждан РФ попали в массовое дорожно-транспортное происшествие с участием фуры в Турции. Большегруз влетел в легковушку россиян, пока она стояла на светофоре, сообщает SHOT .

Авария произошла 17 октября на трассе D-400 в районе Манавгата. За рулем был 65-летний Игорь Корнилов, а на пассажирском — его 41-летний сын Алексей.

Фура проехала на запрещающий сигнал светофора, столкнулась с легковым автомобилем и задела пикап. От удара машины отлетели на несколько метров. Медики госпитализировали Алексея и пассажирку пикапа.

Менее месяца назад на этом же участке дороги в ДТП погибли 20-летняя россиянка Арина Даутова и 23-летняя Алена Довгалева из Азербайджана. Грузовик, проехавший на красный свет, протаранил их автомобиль и опрокинулся на остановку.

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