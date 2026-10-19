Apple может впервые показать сенсорный MacBook Pro 28 октября

Корпорация Apple может представить первый MacBook Pro с сенсорным экраном уже на презентации в Лос-Анджелесе 28 октября, сообщает iXBT.com со ссылкой на Bloomberg.

По данным источников, ноутбук получит OLED-экран вместо используемой сейчас матрицы Liquid Retina XDR на основе mini-LED, вырез Dynamic Island вместо «челки» и более легкий корпус. Ожидается, что у премиальных версий модели будут чипы M5 Pro и M5 Max.

Apple также может показать MacBook Pro на чипе M6, обновленный iMac и модернизированный iPad mini с OLED-дисплеем.

Ожидаемая презентация может перевернуть представление о MacBook, так как Apple ранее выступала против сенсорных экранов в ноутбуках.

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