Квартира загорелась в доме работников Гидрометеослужбы в центре Москвы

Квартира загорелась в многоквартирном жилом доме работников Гидрометеослужбы в центре столицы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о ЧП поступило в понедельник около 20:40 по адресу: Новинский бульвар, дом № 28/35, строение 1.

Прибывшие на вызов пожарно-спасательные подразделения установили, что происходило загорание личных вещей в одной из квартир на 1 этаже жилого дома на площади 5 кв. м.

При тушении пожара сотрудники МЧС спасли 4 человека, в том числе 1 ребенка. Ликвидация возгорания продолжается.

Дом возводился для сотрудников Гидрометеослужбы и министерства угольной промышленности СССР. Также в доме жил отец известного режиссера Никиты Михалкова.

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