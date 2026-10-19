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Двигатель самолета загорелся на взлетно-посадочной полосе в Перу

Происшествия

Двигатель самолета авиакомпании LATAM Airlines загорелся на взлетно-посадочной полосе в Перу, сообщает SHOT.

Борт Airbus A320 готовился к взлету в международном аэропорту имени Хорхе Чавеса в Лиме. Внезапно из левого двигателя повалил огонь, а затем раздались мощные взрывы.

На опубликованных кадрах видно, как пассажиры из иллюминатора наблюдают за полыхающим двигателем воздушного судна.

Экипаж самолета оперативно эвакуировал всех пассажиров. По предварительным данным, пострадавших нет. Точные причины возгорания выясняются.

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