Житель Перми «заминировал» ТЦ из мести работодателю за увольнение

В Перми молодой человек позвонил в полицию и сообщил о «минировании» торгового центра, где он раньше работал. Таким образом он хотел отомстить руководству за свое увольнение, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Согласно данным следствия, в феврале 19-летний местный житель позвонил в 112 и сообщил, что ТЦ «Планета» на шоссе Космонавтов якобы заминирован.

Позднее выяснилось, что раньше парень работал охранником в ТЦ, но его уволили. В отместку за это он сообщил о ложном минировании. Затем пермяк отключил телефон и выбросил SIM-карту в унитаз, но его все равно вычислили полицейские.

На суде он признал свою вину. Индустриальный районный суд Перми признал парня виновным по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) и приговорил к штрафу в размере 60 тыс. рублей, а также возмещению материального ущерба городской станции скорой помощи и полиции.

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