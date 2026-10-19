Охранник магазина в Питере насмерть забил мужчину, укравшего продукты

Охранник магазина в Санкт-Петербурге хотел проучить вора, но не рассчитал силы и насмерть забил его, сообщает «112» .

47-летний мужчина украл товары из продуктового магазина и попытался скрыться с ними. Охранник заметил это и догнал воришку на улице.

Между мужчинами произошел конфликт. Драка попала на видео. Судя по кадрам, сотрудник магазина несколько раз ударил вора по голове и туловищу. Тот упал и ударился об асфальт головой — травма оказалась смертельной.

Охранника задержали, возбуждено уголовное дело. Подозреваемому вскоре изберут меру пресечения.

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