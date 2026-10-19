USD
Доллар США
82,85
-0.92 %
EUR
Евро
93,23
-0.52 %
CNY
Китайский Юань
12,39
-0.87 %
AED
Дирхам ОАЭ
22,56
-0.92 %

Охранник магазина в Питере насмерть забил мужчину, укравшего продукты

Происшествия

Фото - © Telegram-канал 112

Охранник магазина в Санкт-Петербурге хотел проучить вора, но не рассчитал силы и насмерть забил его, сообщает «112».

47-летний мужчина украл товары из продуктового магазина и попытался скрыться с ними. Охранник заметил это и догнал воришку на улице.

Между мужчинами произошел конфликт. Драка попала на видео. Судя по кадрам, сотрудник магазина несколько раз ударил вора по голове и туловищу. Тот упал и ударился об асфальт головой — травма оказалась смертельной.

Охранника задержали, возбуждено уголовное дело. Подозреваемому вскоре изберут меру пресечения.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.