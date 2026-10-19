Умер профессор МГУ Валерий Саврей

Ушел из жизни профессор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и Московской духовной академии Валерий Саврей, сообщает кафедра философии и религиоведения МГУ.

Профессор скончался скоропостижно. Причины его смерти не раскрываются.

Саврей был доктором философских наук, автором исследований по истории философско-богословской мысли ранней патристики. Работал на кафедре философии религии и религиоведения философского факультета МГУ более пятнадцати лет.

Профессор читал авторские курсы по притчам в религиях мира, архитектонике философского текста, а также по философии религии. Саврею было 70 лет.

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