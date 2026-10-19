Двух 19-летних иностранцев подозревают в поджоге комплекса Starlink в Болгарии

Двое 19-летних немцев подозреваются в поджоге антенного комплекса Starlink в окрестностях Софии. Оба подозреваемых родились в Германии, сообщает Болгарское национальное телевидение .

9 октября в окрестностях Софии вспыхнул пожар на антенном комплексе системы Starlink. 14 октября премьер-министр Болгарии Румен Радев подтвердил ЧП и объявил о начале расследования.

Согласно данным прокуратуры, Тирпан Бейтул и Зека Ислам приехали в Болгарию в качестве туристов. Проведя в стране несколько часов, они пересекли границу с Сербией, воспользовавшись погранпереходом. Автомобиль, на котором они передвигались, был зарегистрирован в Германии, но не оформлен на подозреваемых.

К настоящему моменту местонахождение подозреваемых неизвестно. Злоумышленникам грозит от 3 до 12 лет лишения свободы.

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