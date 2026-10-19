Егора Крида задержали полицейские в США

Российского певца и актера Егора Крида задержали в США, приняв его за вооруженного бандита. Местный полицейский едва не открыл огонь, сообщает Woman.ru .

Инцидент произошел в Лос-Анджелесе в июле 2026 года. Крида и его друга окружили шестеро местных полицейских. Они заковали их в наручники, приняв за вооруженных преступников.

Крид опубликовал кадры, как стоит с поднятыми руки вверх в окружении полицейских с оружием. В ролике правоохранители заковывают его в наручники под дулом пистолета.

После проверки музыканта и его друга отпустили. Однако один из полицейских признался, что «чуть не открыл огонь по молодым людям».

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