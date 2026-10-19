Бывшая невеста Николая Баскова хочет родить ему ребенка

Экс-возлюбленная певца Николая Баскова София Кальчева, несмотря на годы после расставания, еще надеется вернуть артиста. Она не устает признаваться ему в любви, сообщает «СтарХит» .

Влюбленные встречались три года. Певец старался окружать девушку вниманием и заботой. Первое время отношения были романтичными, Кальчева также смогла примириться и с насыщенным графиком артиста.

«Первый год активный конфетно-букетный был. Все так классно. Второй год — гастроли, третий год — гастроли. Ну и он говорит: „Давай все-таки расписываться“», — рассказала Кальчева в программе «Новые русские сенсации».

Она уже была знакома с родителями артиста, а он — с ее. Но свадьба не состоялась, так как Басков увлекся другой девушкой.

Несмотря на прошедшее время, Кальчева не смогла окончательно отпустить прошлое. Она не скрывает, что все еще надеется на воссоединение с Басковым. К тому же, по ее словам, в прошлом певец уже возвращался к ней.

Кроме того, девушка призналась, что рядом с Басковым испытывает особые чувства.

«Когда я к нему прикасаюсь, мне становится спокойно. Так потихоньку начали развиваться наши отношения. Я хотела ребенка от него», — поделилась Кальчева.

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