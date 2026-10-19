Коммунальные службы Московского военного округа переводят технику на зимний режим эксплуатации

Специалисты жилищно-коммунальных служб филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Московскому военному округу (МВО) приступили к плановому сезонному обслуживанию автомобильной, инженерной и коммунальной техники. Об этом сообщила пресс-служба филиала.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, военные коммунальщики рассчитывают количество топлива и смазочных материалов, необходимых для бесперебойной работы, проводят промывку топливных систем, заменяют масла, специальные технические жидкости и фильтры.

Всего планируется провести проверку более 200 единиц техники. Мероприятия будут завершены до середины ноября.

Цель проведения таких работ — обеспечить готовность техники к эксплуатации в условиях низких температур и снежных заносов. Механики проводят всестороннюю проверку работоспособности всех систем, узлов и агрегатов. Особое внимание уделяется состоянию двигателей и топливных баков, включая замену масел и специальных технических жидкостей, а также установку утеплителей.

Производится всесторонняя проверка всех узлов и агрегатов автомобилей, осуществляется диагностика работоспособности рулевого управления, тормозной системы и электрооборудования, а также специального навесного оборудования и агрегатов. Кроме того, проверяется состояние и исправность автошин и аккумуляторных батарей.

В список обслуживаемых машин входят экскаваторы, автокраны, автовышки, тракторы, ассенизационные машины, передвижные ремонтные мастерские и грузовые автомобили различных типов.

Дополнительно для военных коммунальщиков планируется провести практические занятия, направленные на отработку навыков эксплуатации техники в зимних условиях, включая действия при обледенении, запуск двигателей при отрицательных температурах и использование специального оборудования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.