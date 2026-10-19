Петербургская спортсменка лишилась квартиры из-за «схемы Долиной»

В Санкт-Петербурге чемпионка Европы по хоккею на траве проиграла суд 79-летней пенсионерке, которая завладела ее квартирой по «схеме Долиной», сообщает «Mash на Мойке» .

Четыре года назад Елизавета купила двухкомнатную квартиру на Васильевском острове за 7,3 млн рублей. Пенсионерка, продающая жилье, тогда прошла все психэкспертизы, заверяла, что действует в здравом уме.

Однако после заключения сделки женщина обратилась в суд, заявив, что продала квартиру под действием мошенников, а деньги отдала им. Суд первой инстанции оставил квартиру за пенсионеркой, которая должна была постепенно возвращать деньги спортсменке. Елизавета пыталась обжаловать решение, но жалобу отклонили.

Третий кассационный суд также оставил жилье за пенсионеркой. Согласно его решению, пожилая женщина должна вернуть спортсменке больше семи миллионов рублей. При этом ее официальная пенсия составляет 30 тысяч рублей, так что возвращать деньги она будет 150 лет. К тому же, по словам покупательницы, пенсионерка начала специально выводить из своей собственности другую квартиру, дом и участок, чтобы их не забрали в счет платежа.

Сейчас Елизавета осталась без накоплений и живет в съемной квартире. Она хочет добиться справедливости в Верховном суде. Также девушка утверждает, что все это время платила за ЖКУ в проблемной квартире. Сумма составила почти 500 тысяч рублей.

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