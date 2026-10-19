Генпрокуратуру просят проверить популярный сериал «Холод»

Обращение подписано председателем президиума «Офицеров России», Героем РФ генерал-майором Сергеем Липовым. Документ направлен на имя генпрокурора Александра Гуцана.

По словам общественников, к ним поступило обращение от граждан, увидевших неприкрытый антигосударственный контекст в указанном сериале. Они утверждают, что в основе сценария лежит «концепция борьбы за торжество справедливости теми же средствами, которыми вершится правосудие в России — физическим и моральным насилием».

Еще особая роль в произведении отведена вопросам веры и православия. Они выведены авторами из «институционального поля в карательную сферу, покрывающую злодеяния набожных элитарных слоев».

«Просим вас поручить проверить сериал „Холод“ на предмет соблюдения действующего российского законодательства и дать ему правовую оценку, a также проверить на наличие целенаправленной дискредитации органов власти России», — отмечено в заявлении.

Такое же обращение общественники направили в министерство культуры РФ.

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