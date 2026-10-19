Новые казаки приняли присягу в Богоявленском соборе Ногинска

В Богоявленском соборе Ногинска 17 октября состоялось верстание — принятие присяги новых членов казачьего братства. На церемонию собрались казаки Отдельского казачьего общества Московской области Центрального казачьего войска. Обряд провел настоятель собора протоиерей Марк Ермолаев.

Верстание — древняя казачья традиция, которая символизирует принятие обязательств перед обществом и православной верой, а также духовную преемственность поколений. Новые казаки подтвердили готовность служить Отечеству, хранить традиции и воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма. Богоявленский собор — один из главных духовных центров Богородского края.

После присяги атаман Отдельского казачьего общества В. Б. Игнатьев вручил медали «Дмитрия Донского» А. В. Кривоносову, И. А. Антоновой и М. Н. Полевой. Эта награда символизирует доблесть и верность казачьим традициям. Атамана станичного казачьего общества Богородского городского округа А. Г. Полевого отметили крестом «За заслуги перед казачеством».

Награжденные отличились в служении Отечеству, сохранении казачьего духа и духовно-патриотическом воспитании молодежи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.