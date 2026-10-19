Хирурги Домодедовской больницы избавили женщину от паховой грыжи через проколы

Пациентка 71 года перенесла в Домодедовской больнице малоинвазивную операцию по поводу паховой грыжи, которой страдала более пяти лет, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Женщина поступила в хирургическое отделение № 1 стационара № 2 Домодедовской больницы с левосторонней косой паховой грыжей. Заболевание ограничивало ее активность и значительно ухудшало качество жизни.

«Мы выполнили ей лапароскопическую экстраперитонеальную герниопластику — операцию через небольшие проколы, без вскрытия брюшной полости», — рассказал заведующий отделением Кирилл Овчинников.

Во время вмешательства хирурги установили полипропиленовый протез забрюшинно. По информации больницы, такой метод предотвращает рецидив заболевания и позволяет пациентам быстрее вернуться к обычной жизни.

В отделении применяют современные малоинвазивные технологии лечения паховых грыж и систему ускоренного восстановления Fast Track. Благодаря ее внедрению такие операции стали повседневной практикой и помогают сократить сроки восстановления пациентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.