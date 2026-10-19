Аграрии Подмосковья могут предложить технику для реестра Минпромторга

Сельхозпроизводители Московской области могут до 30 октября предложить модели техники и оборудования для включения в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ассоциация «Народный фермер» совместно с Минсельхозом России собирает предложения о включении сельхозтехники и оборудования в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Опрос поможет определить, какие модели нужны хозяйствам, и сформировать перечень востребованных позиций с учетом запросов отечественных сельхозпроизводителей.

Принять участие можно до 30 октября, заполнив онлайн-форму. В ней необходимо указать производителя и модель техники или оборудования, контактный телефон и наименование предприятия-заявителя.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что обновление технической базы остается одним из важных направлений развития агропромышленного комплекса региона. В Подмосковье действует программа возмещения части затрат на приобретение сельхозтехники и оборудования. Для получения субсидии на конкретную модель необходимо проверить ее наличие в реестре и соблюдение остальных условий программы. Ознакомиться с действующим реестром можно по ссылке.

Развитие агропромышленного комплекса России — приоритет нацпроекта «Продовольственная безопасность». Открываются агропромышленные технопарки, создаются и модернизируются предприятия по производству критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, необходимых ветеринарных средств, а предприятия получают современное отечественное оборудование.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.