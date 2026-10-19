Ветераны СВО из Ленинского округа выиграли золото на «Кубке Мужества»

Иван Редлер и Андрей Фомин из Ленинского округа завоевали золотые медали на турнире «Кубок Мужества» в составе сборной Московской области. Команда региона заняла первое общекомандное место, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В турнире «Кубок Мужества» приняли участие около 190 спортсменов из 16 субъектов Центрального федерального округа. Ленинский округ в составе сборной Московской области представляли ветераны специальной военной операции Иван Редлер и Андрей Фомин.

Редлер завоевал золото в жиме лежа в весовой категории до 65 кг и адаптивно-гиревом спорте, а также серебро в метании ножа. По количеству наград он стал лидером турнира. Фомин одержал победу в спортивном метании ножа.

«Иван и Андрей показали хороший результат и внесли вклад в общую победу команды Московской области. Они доказывают, что сила духа и целеустремленность помогают добиваться побед не только на передовой, но и в спорте. Поздравляю ребят с заслуженными наградами», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Участники турнира соревновались в жиме лежа, пауэрлифтинге, спортивном метании ножа, адаптивно-гиревом спорте и шахматах. По итогам соревнований сборная Московской области заняла первое общекомандное место.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.