Сын полковника Чеснея развелся: Олег Шкловский расторг брак с женой

Известный советский актер Олег Шкловский, сыгравший сына полковника Чеснея в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя», развелся с женой Наталией Микольшиной, сообщает «МК: срочные новости» .

Брак расторгнут решением мирового судьи участка № 232 района Чертаново Северное.

Формально супруги расстались уже давно. Актер обратился к вере, а его жена, которая моложе на 11 лет, не одобрила верования мужа. Пара стала жить отдельно.

У супругов есть общий сын, он уже взрослый и работает кинооператором. В последнее время в жизни Шкловского появилась новая женщина, но брак все еще не был официально расторгнут.

Теперь все формальности соблюдены.

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