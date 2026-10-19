В Пушкинском округе подвели итоги работы за третий квартал 2026 года
Фото - © Пресс-служба Администрации городского округа Пушкинский
Главы округов 20 октября подвели итоги работы за третий квартал 2026 года на еженедельном совещании под председательством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В Пушкинском округе завершили ремонт социальных объектов, обновили дороги и дворы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В Пушкинском округе капитально отремонтировали четыре школы, детский сад «Ручеек», центр культуры и искусств имени Л. Н. Кекушева и амбулаторию № 7 Пушкинской клинической больницы имени профессора В. Н. Розанова. Также открыли Школу креативных индустрий.
В округе отремонтировали 12 дорог, комплексно благоустроили 14 дворов и установили 17 детских игровых площадок. Завершили реконструкцию мемориала «Не вернувшимся с войны» и благоустройство набережной реки Уча в Ивантеевке. Работы в пешеходной зоне микрорайона Дзержинец продолжаются.
В Пушкинской клинической больнице имени профессора В. Н. Розанова открыли ангиографическое отделение. На проезде Розанова продолжают строить поликлинику на 400 посещений в смену.
С начала специальной военной операции из округа направили на передовую более 2 тыс. тонн гуманитарной помощи. Администрация планирует продолжить выполнение намеченных задач, решение вопросов, волнующих жителей, и развитие округа.
«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.
Крайне важно, чтобы каждый глава муниципалитетов Подмосковья был вовлечен во все, что происходит в строительстве и капремонте школ и больниц, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В Подмосковье реализуется несколько проектов по строительству и капитальному ремонту объектов образования и здравоохранения. В их число входит президентская программа.
«Это первичное звено. Это все, что мы строим там, где есть необходимость. Нам крайне важно, чтобы каждая территория, каждый глава и команда были вовлечены во все, что происходит и в этой связи на территории муниципалитетов», — сказал Воробьев.