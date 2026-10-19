В Пушкинском округе подвели итоги работы за третий квартал 2026 года

Главы округов 20 октября подвели итоги работы за третий квартал 2026 года на еженедельном совещании под председательством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В Пушкинском округе завершили ремонт социальных объектов, обновили дороги и дворы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Пушкинском округе капитально отремонтировали четыре школы, детский сад «Ручеек», центр культуры и искусств имени Л. Н. Кекушева и амбулаторию № 7 Пушкинской клинической больницы имени профессора В. Н. Розанова. Также открыли Школу креативных индустрий.

В округе отремонтировали 12 дорог, комплексно благоустроили 14 дворов и установили 17 детских игровых площадок. Завершили реконструкцию мемориала «Не вернувшимся с войны» и благоустройство набережной реки Уча в Ивантеевке. Работы в пешеходной зоне микрорайона Дзержинец продолжаются.

В Пушкинской клинической больнице имени профессора В. Н. Розанова открыли ангиографическое отделение. На проезде Розанова продолжают строить поликлинику на 400 посещений в смену.

С начала специальной военной операции из округа направили на передовую более 2 тыс. тонн гуманитарной помощи. Администрация планирует продолжить выполнение намеченных задач, решение вопросов, волнующих жителей, и развитие округа.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Крайне важно, чтобы каждый глава муниципалитетов Подмосковья был вовлечен во все, что происходит в строительстве и капремонте школ и больниц, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье реализуется несколько проектов по строительству и капитальному ремонту объектов образования и здравоохранения. В их число входит президентская программа.

«Это первичное звено. Это все, что мы строим там, где есть необходимость. Нам крайне важно, чтобы каждая территория, каждый глава и команда были вовлечены во все, что происходит и в этой связи на территории муниципалитетов», — сказал Воробьев.