Более 300 юных футболистов сыграли в осеннем первенстве в Подольске

Свыше 300 ребят из Подольска и других муниципалитетов приняли участие в очередных матчах открытого осеннего первенства детско-юношеской Подольской футбольной лиги на запасных полях стадиона «Труд», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Открытое осеннее первенство детско-юношеской Подольской футбольной лиги стартовало 12 сентября и объединило около 45 команд. В очередном туре на запасных полях стадиона «Труд» сыграли свыше 300 юных футболистов из Подольска и других муниципалитетов.

Матчи проходили поперек стандартного футбольного поля. Участники 2012–2013 годов рождения играли в Лиге А в формате 8+1, в Лиге Б — 4+1. Для футболистов 2015–2016 годов рождения в обеих лигах предусмотрен формат 6+1.

Подольск представили команды спортивной школы олимпийского резерва «Витязь», «Заречье», «Подольские просторы», центра подготовки футболистов «Юность» и мини-футбольного клуба «Сфера».

Игры тура прошли без травм, в честной и динамичной борьбе. Турнир дает участникам возможность развивать спортивные навыки и общаться со сверстниками из соседних округов.

Решающие матчи осеннего первенства и награждение победителей состоятся 15 ноября.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.