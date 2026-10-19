Звезда мема про «Бентли» Алла Брулетова вышла замуж

Российская модель и звезда мема про автомобиль «Бентли» Алла Брулетова поделилась радостными новостями — она вышла замуж. Для бракосочетания 27-летняя блондинка выбрала весьма дерзкий и откровенный наряд.

Девушка опубликовала в Instagram* серию кадров, где она предстала в торжественном образе. Брулетова надела белое прозрачное платье длины миди с корсетом. Наряд дополнен фатой из тюля.

Также на одном из снимков девушка запечатлела свои утренние сборы невесты. Поклонники и друзья поздравили девушку в комментариях.

«Горько! Так счастлива за вас», «Поздравляю», «Ах, кому-то очень повезло», — написали в комментариях.

Имя жениха Брулетова не стала раскрывать.

Блондинку стали называть Bentley Girl из-за ASMR-ролика, где она постукивала по деталям автомобиля. Видео моментально стало вирусным в 2023 году и пользователи Сети начали снимать ироничные пародии на видео с Брулетовой.

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