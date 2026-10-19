Команда Дубровиц выиграла турнир по шашкам на спартакиаде в Подольске

Команда поселка Дубровицы заняла первое место в соревнованиях по шашкам X Комплексной спартакиады по месту жительства городского округа Подольск. Турнир прошел 18 октября в спорткомплексе «Труд», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В соревнованиях участвовали 10 команд. Турнир провели по швейцарской системе в шесть туров. На всю партию каждому игроку отводили пять минут с добавлением трех секунд за каждый сделанный ход.

Заместитель главы округа Михаил Саруханов приветствовал участников и пожелал им красивой игры, ярких партий и боевого настроя.

Победу одержала команда поселка Дубровицы. Второе место заняла команда «Высотный-Ивановский», третье — «Шепчинки». Победителям и призерам вручили кубки, медали и грамоты.

Следующим видом программы спартакиады станет шахматный турнир. Он состоится в спорткомплексе «Труд» в субботу, 24 октября.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.